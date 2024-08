Fußball: Bundesliga, Bayern München - FC Schalke 04, 1. Spieltag in der Allianz Arena. Trainer Hansi Flick (l) vom FC Bayern München hält die Trophäe „Trainer des Jahres“ in den Händen. Neben ihm steht Robert Lewandowski vom FC Bayern München mit der Trophäe „Spieler des Jahres“. An diesem Freitag treffen sie in anderer Konstellation aufeinander. (zu dpa: «Lewandowski lobt Flick nach ersten Wochen in Barcelona») Foto: Matthias Balk/DPA