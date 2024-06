Lazio Rom holt Trainer Baroni von Hellas Verona

Foto: Fabio Ferrari/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa/Archivbild

Rom (dpa). Der italienische Serie-A-Verein Lazio Rom hat einen neuen Trainer verpflichtet. Marco Baroni kommt vom Erstliga-Rivalen Hellas Verona, wie der Fußballverein aus der Hauptstadt bekanntgab.

Der 60-Jährige erhielt Medienberichten zufolge einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Über den Wechsel war in Italien bereits spekuliert worden – am Montagabend stellte Verona seinen Coach frei. Für den Ex-Profi ist Lazio der bislang bekannteste und größte Verein seiner Trainerkarriere.

Die Römer waren in der abgelaufenen Saison im Winter im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern ausgeschieden. Daraufhin trat Coach Maurizio Sarri zurück – dessen Nachfolger Igor Tudor wurde in der vorigen Woche schon wieder entlassen. Italienische Medien hatten gemeldet, dass der deutsche Ex-Profi Miroslav Klose ein Kandidat für den Trainerjob sei. Der WM-Rekordtorschütze unterschrieb nun aber beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga.