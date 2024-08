Trainer Craig Shakespeare vom Premier League Verein Leicester City steht am 23.09.2017 in Leicester (Großbritannien) auf dem Platz. Leicester City hat sich laut britischen Medien von seinem Trainer Shakespeare getrennt. Wie unter anderem der Sender BBC berichtete, wurde der 53-Jährige am Dienstag (17.10.2017) von seinen Aufgaben entbunden, nachdem Leicester am Montag im Heimspiel gegen West Bromwich Albion nur zu einem 1\1 gekommen war. (zu dpa: «Langjähriger Fußball-Trainer Shakespeare gestorben») Foto: picture alliance/DPA