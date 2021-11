Kritik an Özil: „Endlich auf seine Arbeit konzentrieren“

Der Wechsel Mesut Özils wurde in der Türkei mit großer Euphorie gefeiert – doch nur wenige Monate nach seinem Start bei Fenerbahçe Istanbul wird Enttäuschung über die Leistung des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers laut.

„Mesut muss sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren“, forderte Vereinspräsident Ali Koc in einem Interview. „Er muss seine geschäftlichen Angelegenheiten beiseite legen und sich mehr darauf konzentrieren, wie er für Fenerbahçe den besten Beitrag leisten und sein Bestes geben kann.“ Jeder wisse, „zu welchen Wundern ein guter Mesut fähig ist“, sagte Koc. Man müsse über seine Fähigkeiten und sein Talent nicht diskutieren. Özil (33) war zu Jahresbeginn nach siebeneinhalb Jahren beim Londoner Club FC Arsenal in der englischen Premier League an den Bosporus gewechselt.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-970404/2