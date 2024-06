Kosta Runjaic neuer Trainer von Udinese Calcio

Kosta Runjaic war Zweiliga-Trainer in Duisburg, Kaiserslautern und bei 1860 München. Zuletzt arbeitete er sehr erfolgreich in Polen. Das hat dem Deutsch-Österreicher nun einen Job in Italien beschert.

Udine (dpa). Der frühere Kaiserslautern-Coach Kosta Runjaic wird neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten Udinese Calcio. Das teilte der Club jüngst mit. Der 53-Jährige lasse modernen, proaktiven und hochintensiven Fußball spielen, habe einen Blick für Talente und verfüge über herausragende kommunikative Fähigkeiten, hieß es in der Mitteilung.

Runjaic folgt auf Fabio Cannavaro. Der Weltmeister von 2006 musste Udinese trotz des geglückten Klassenerhalts verlassen. Der Verein stand lange vor dem Abstieg in die Serie B, rettete sich jedoch in der Endphase der Saison durch fünf ungeschlagene Spiele nacheinander.

Hinter Runjaic liegen erfolgreiche Jahre in Polen. Von 2017 bis 2022 war der gebürtige Wiener bei Pogon Stettin, führte dann in den vergangenen beiden Jahren Legia Warschau zum Pokal- und Supercupsieg. In Deutschland war Runjaic beim 1. FC Kaiserslautern, dem MSV Duisburg, 1860 München und Darmstadt 98 vor allem in der 2. Bundesliga Trainer.