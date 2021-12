Kontroverse um Cristiano-Ronaldo-Statue in Indien

Doch stattdessen gab es einen Tag nach der Einweihung der mehr als 400 Kilo schweren Statue des portugiesischen Superstars Proteste mit schwarzen Flaggen vor Ort. Das berichtete die indische Nachrichtenagentur IANS.

Die Protestierenden hätten kritisiert, dass nicht einheimische Fußballspieler geehrt würden. Außerdem sahen sie die Statue als Beleidigung an, weil Goa bis vor 60 Jahren eine portugiesische Kolonie war, die erst Jahre nach dem Ende der britischen Besetzung Indiens die Freiheit erlangte.

Minister Lobo sagte dazu IANS, dass diese Leute einfach Fußball hassen würden. In Indien ist Kricket zwar mit Abstand der beliebteste Sport, Fußball genießt aber in einigen Gegenden wie auch in Goa mehr Beliebtheit. Das Land ist so auch trotz seiner Größe – mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern – schlechter im Fußball als viele andere Länder, sagte Lobo der indischen Presseagentur ANI.

Die Statue habe rund 14.000 Euro gekostet und sei schon vor der Pandemie geplant gewesen.

