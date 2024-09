Kolumbien bezwingt Argentinien in der WM-Qualifikation

Anzeige

Barranquilla (dpa) – Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft hat gegen Kolumbien in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Gastgeber setzten sich in Barranquilla mit 2:1 gegen den amtierenden Weltmeister durch. Damit bleibt Kolumbien in der WM-Qualifikation weiter als einziges Team in Südamerika ohne Niederlage.

Yerson Mosquera traf in der 25. Minute nach einer Vorlage des früheren Bayern-Spielers James Rodríguez zum 1:0. Argentiniens Nicolás González fing in der 48. Minute nahe der Spielfeldmitte einen Pass des Gegners ab, setzte zum Sprint auf das Tor an und erzielte den Ausgleich für die Gäste. Nach einem Foul von Nicolás Otamendi gegen Daniel Muñoz traf James in der 60. Minute schließlich zum Endstand.

Trotz der Niederlage führt Weltmeister Argentinien die Südamerika-Tabelle für die Qualifikation zur WM in den USA, Kanada und Mexiko mit 18 Punkten nach acht Spielen weiterhin an. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Im Oktober trifft der Titelverteidiger mit Nationaltrainer Lionel Scaloni auf Venezuela und Bolivien.