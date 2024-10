Der Niederländer Virgil van Dijk verlässt das Spielfeld, nachdem er während des Nations-League-Fußballspiels zwischen Ungarn und den Niederlanden in der Puskas-Arena in Budapest die zweite gelbe Karte gezeigt bekommen hat. (zu dpa: «Koeman sauer über Gelb-Rot für van Dijk: «Ist frustrierend»»)

Der Niederländer Virgil van Dijk verlässt das Spielfeld, nachdem er während des Nations-League-Fußballspiels zwischen Ungarn und den Niederlanden in der Puskas-Arena in Budapest die zweite gelbe Karte gezeigt bekommen hat. (zu dpa: «Koeman sauer über Gelb-Rot für van Dijk: «Ist frustrierend»») Foto: Denes Erdos/DPA

Anzeige

Budapest (dpa). Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman hadert mit dem Verlust von Kapitän Virgil van Dijk für den Klassiker gegen Deutschland durch einen Platzverweis. Der Innenverteidiger des FC Liverpool sah beim 1:1 in Ungarn in der Nations League die Gelb-Rote Karte und kassierte dabei die erste Verwarnung wegen Meckerns.

«Das ist frustrierend», sagte Koeman im niederländischen Fernsehen NOS. «Ich verstehe es auch nicht. Ich denke, der Kapitän darf beim Schiedsrichter protestieren.» Nur drei Minuten nach der Gelben Karte wurde van Dijk wegen eines Foulspiels in der 79. Minute vom Feld gestellt. Er wird daher in der Partie am Montag in München gegen die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlen.

Koeman: Gegen Deutschland «noch mehr Spaß»

Virgil van Dijk (2.v.l, Niederlande), streitet mit Schiedsrichter Lukas Faehndrich, als dieser ihm während des Nations-League-Fußballspiels zwischen Ungarn und den Niederlanden in der Puskas-Arena die gelbe Karte zeigt. (zu dpa: «Koeman sauer über Gelb-Rot für van Dijk: «Ist frustrierend»») Foto: Denes Erdos/DPA

Abwehrspieler Denzel Dumfries soll van Dijk dort als Kapitän ersetzen. Der Profi von Inter Mailand rettete Oranje in Ungarn kurz nach dem Platzverweis zumindest noch einen Punkt. Damit liegen die Niederlande in der Nations-League-Gruppe nach drei von sechs Spieltagen hinter dem deutschen Team, das die Tabelle anführt. «Gegen Deutschland wird das Spiel noch mehr Spaß machen», sagte Koeman.

Zunächst hatte van Dijk erklärt, beim niederländischen Team bleiben zu wollen. Dies revidierte er jedoch noch im Laufe des Abends. «Ich hätte das Team gerne weiter unterstützt», sagte er, «aber ich habe angedeutet, dass ich gerne nach Hause gehen würde». Es sei eine gute Zeit sich angesichts der hohen Belastung durch zahlreiche Spiele im Nationalteam und mit Liverpool auszuruhen.