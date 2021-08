Klopp freut sich über Van-Dijk-Comeback und Sieg in Norwich

Seine Reds, bei denen Abwehrchef Virgil van Dijk nach fast einem Jahr sein Comeback gab, setzten sich am ersten Premier-League-Spieltag mit 3:0 (1:0) bei Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke durch.

Vor 27.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion Carrow Road trafen Diogo Jota (26. Minute), Roberto Firmino (65.) und Mohamed Salah (74.) für die über weite Strecken überlegenen Gäste aus Liverpool. Deren Innenverteidiger van Dijk hatte sich im Oktober 2020 einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel daraufhin langfristig aus. Am Freitag hatten die Reds bekanntgegeben, dass der niederländische Fußball-Nationalspieler seinen Vertrag in Anfield langfristig verlängert hat.

Norwich, mit dem Ex-Bremer Milot Rashica in der Startaufstellung, war nicht chancenlos. Coach Farke dürfte mit den Canaries allerdings vor einer weiteren schweren Saison stehen. Schlechtes Omen: Vor zwei Jahren hatte seine Mannschaft als Aufsteiger ebenfalls am ersten Spieltag mit 1:4 in Liverpool verloren und war am Ende abgestiegen.

