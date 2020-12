Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 19:47 Uhr

Klopp als Hausmann „ganz nützlich“

Fußballtrainer Jürgen Klopp (53) hat sich in der Corona-Zwangspause als Hausmann bewährt. „Meine Frau hat ein paar Dinge an mir entdeckt, die ganz nützlich sind“, sagte der Chefcoach des englischen Tabellenführers FC Liverpool dem TV-Sender Sky in einem Interview.