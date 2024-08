Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Portugal - Frankreich, Finalrunde, Viertelfinale, Volksparkstadion, Portugals Cristiano Ronaldo verwandelt seinen Elfmeter im Elfmeterschießen. (zu dpa: «Karriereende weit weg: Ronaldo will 1000 Tore erzielen»)

Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Portugal - Frankreich, Finalrunde, Viertelfinale, Volksparkstadion, Portugals Cristiano Ronaldo verwandelt seinen Elfmeter im Elfmeterschießen. (zu dpa: «Karriereende weit weg: Ronaldo will 1000 Tore erzielen») Foto: Jens Büttner/DPA

Berlin (dpa). Stürmerstar Cristiano Ronaldo will wie Fußball-Legende Pelé die Marke von 1.000 Toren bei Club- und Nationalmannschaftsspielen erreichen. «Für mich ist das beste Ergebnis im Fußball, zunächst 900 Tore zu erzielen. Danach ist meine Herausforderung, 1.000 Tore zu erzielen», sagte der 39-jährige Portugiese in einem auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichten Interview mit seinem früheren Manchester-United-Mitspieler Rio Ferdinand. Er wolle versuchen, dies mit 41 Jahren zu schaffen, kündigte der Profi des saudi-arabischen Clubs Al-Nassr FC an. «Wenn ich keine Verletzungen habe», sagte Ronaldo und klopfte dabei auf einen Holztisch.

Bislang stehen für Ronaldo 893 Treffer in der Statistik. «Ich schieße 60 Tore pro Saison», sagte Ronaldo, der am 5. Februar 2026 seinen 40. Geburtstag feiert. Bei Al-Nassr läuft sein Vertrag noch bis zum 30. Juni 2025. Der im Dezember 2022 gestorbene Pelé soll im Laufe seiner Karriere 1.281 Tore erzielt haben. Die genaue Zahl wird jedoch von einigen aufgrund mangelhafter Belege angezweifelt. «Alle Tore, die ich erzielt habe, gibt es auf Video», betonte Ronaldo.

Ein Ende seiner Karriere ist für den Europameister von 2016 und fünfmaligen Weltfußballer nicht in Sicht. «Ich fühle mich immer noch gut. Ich kann dribbeln, immer noch schießen, Tore erzielen, springen», erklärte Ronaldo. Er wisse noch nicht, wann er aufhören werde. «An dem Tag, an dem ich das Gefühl habe, nichts mehr zu leisten, werde ich meine Sachen packen und gehen. Aber das ist noch weit weg», sagte er.