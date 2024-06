Kapitän Nacho verlässt Real Madrid nach mehr als 20 Jahren

Anzeige

Madrid (dpa). Fußball-Profi Nacho verlässt Real Madrid nach insgesamt 23 Jahren im Club sowie zwölf Spielzeiten im ersten Team der «Königlichen». Der Kapitän habe mitgeteilt, dass er nächste Saison nicht mehr bei Real spielen werde, teilte der spanische Rekordmeister mit.

Ob und wo der 34 Jahre alte Innenverteidiger, der derzeit mit der spanischen Nationalmannschaft in Deutschland die Europameisterschaft bestreitet, seine Karriere fortsetzen wird, enthüllten vorerst weder der Profi noch der Verein.

Fachmedien hatten vor eineinhalb Wochen berichtet, der Wechsel Nachos zum saudischen Verein Al-Ittihad sei fast perfekt. Den Berichten zufolge soll der Profi in Dschidda einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Saison unterschreiben. Laut der Zeitung «Marca» hatte er in Madrid zuletzt ein Gehalt von rund 5,5 Millionen Euro pro Jahr bezogen. Bei Al-Ittihad würde Nacho Ex-Real-Star Karim Benzema wieder treffen.

Nacho hat «Zuneigung, Anerkennung und Bewunderung aller Fans»

José Ignacio Fernández Iglesias, wie der Fußballer mit bürgerlichen Namen heißt, war bereits 2001 im Alter von zehn Jahren zu Real gestoßen. Seit 2012 gehörte er dem ersten Team an. Real sprach im Abschiedskommuniqué von einem «der legendärsten Nachwuchsspieler in unserer Geschichte». «Seit er als Kind in unsere Nachwuchsakademie kam, war Nacho immer ein Vorbild für alle und hat die Zuneigung, Anerkennung und Bewunderung aller Fans von Real Madrid erhalten. Real Madrid ist und bleibt sein Zuhause», meinte Clubpräsident Florentino Pérez.

Der bisherige Arbeitskollege von Toni Kroos und Antonio Rüdiger hat bei Real Madrid nach der offiziellen Vereinsstatistik insgesamt 364 Spiele bestritten und 26 Titel gewonnen, darunter sechsmal die Champions League und viermal die Primera División.