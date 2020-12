Juve-Torwart Buffon feiert Rekord

Archivierter Artikel vom 04.07.2020, 18:37 Uhr

Turin (dpa). Gianluigi Buffon wurde beim Gedanken an seinen Rekord geradezu philosophisch. Am Morgen nach seinem 648. Einsatz in der Serie A erklärte die 42 Jahre alte Torwart-Legende in knappen Sätzen bei Twitter, was der Fußball für ihn bedeutet.

„648 ist keine Zahl, sondern ein ganzes Leben“, schrieb Buffon nach dem 4:1 (2:1) im Lokalderby gegen den FC Turin. Der Schlussmann löste dabei AC Mailands langjährigen Linksverteidiger Paolo Maldini ab, der 2009 die bisherige Bestmarke aufgestellt hatte.

Insgesamt war es Buffons 915. Profispiel. „Ein Leben mit zwei Handschuhen – ein Leben zwischen zwei Pfosten – ein Leben bestehend aus vielen Herausforderungen – und die schönste Herausforderung steht noch bevor“, schrieb der „ewige“ Torhüter. Die Fans überschlugen sich mit Lob für ihre „Dauer-Legende“ und den „Größten der Größten“ – im Stadion durften sie ihren „Gigi“ angesichts der Geisterspiele wegen der Corona-Pandemie nicht feiern.

Der ehemalige italienische Nationalkeeper kam 2001 zu Juve, nachdem er seine Karriere in Parma begonnen hatte. Im Sommer 2018 wechselte Buffon zu Paris Saint-Germain, kehrte aber nach einem Jahr in Frankreich wieder nach Italien zurück. Erst am Montag hatte Juve die Verlängerung des Vertrags bis zum 30. Juni 2021 bekanntgegeben. Buffon spielte 176 Mal für die italienische Nationalmannschaft und wurde 2006 Weltmeister.

Seit dem Wiederbeginn der italienischen Meisterschaft nach der Corona-Pause hat Rekordmeister Juve nun alle vier Partien klar für sich entschieden. Der Club baute so seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf den Zweiten Lazio Rom auf sieben Zähler aus. „Juve läuft den anderen davon“, titelte die „Gazzetta dello Sport“. In der Champions League will Buffon im August helfen, dass dem Team mit Cristiano Ronaldo nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Olympique Lyon noch der Sprung zum Finalturnier nach Lissabon gelingt.

