Juventus erreicht Pokal-Finale gegen Inter Mailand

Turin (dpa). Der Rekordmeister gewann sein Halbfinal-Rückspiel gegen die AC Florenz mit 2:0 (1:0). Schon das Hinspiel in Florenz hatten die Turiner mit 1:0 für sich entschieden. Im Endspiel am 11. Mai in Rom trifft Juve auf Inter Mailand, das einen Tag zuvor den Stadtrivalen AC mit 3:0 bezwungen hatte.

Gegen die zunächst überlegenen Gäste traf Federico Bernardeschi in der 32. Minute. Danilo (90.+4) besorgte in der Nachspielzeit den Endstand.