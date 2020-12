Jiangsu Suning erstmals chinesischer Fußballmeister

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 18:31 Uhr

Im Playoff-Finalrückspiel der Super League setzte sich die Mannschaft aus Nanjing am Donnerstag mit 2:1 (1:0) gegen Guangzhou Evergrande durch und entthronte den Serienmeister der vergangenen Jahre. Das Hinspiel endete torlos.

Der in Brasilien geborene Eder traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3). Teixeira erzielte in der 47. Minute das entscheidende Tor zur Meisterschaft, denn Evergrande gelang durch Shihao Wei (61.) nur noch der Anschlusstreffer.

