Der italienische Torjäger Salvatore Schillaci (vorn) am Ball, der irische Stürmer Niall Quinn hat das Nachsehen. Das Team Italiens gewinnt bei der Fußball-WM im eigenen Land am 30.06.1990 im römischen Olympiastadion das Viertelfinalspiel gegen Irland mit 1\0. +++(c) dpa - Report+++ (zu dpa: «Italienischer WM-Star Toto Schillaci gestorben») Foto: picture-alliance/DPA