Madrid

Primera División

«Irgendwas stimmt nicht mit Mbappé»: Medienkritik an Madrid

Von dpa

i Fußball: Primera Division, Spanien, UD Las Palmas - Real Madrid, Stadion von Gran Canaria: Kylian Mbappe von Real Madrid in Aktion. (zu dpa: ««Irgendwas stimmt nicht mit Mbappé»: Medienkritik an Madrid») Foto: Gabriel Jimenez/DPA

Kylian Mbappé wartet in Spanien noch auf sein erstes Tor in der Liga. Wirklich gut gelang der Start mit Real Madrid nicht. Die Medien sind in Sorge.