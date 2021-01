Inter Mailand büßt im Top-Spiel in Rom Punkte ein

Inter Mailand hat im Fernduell mit dem Stadtrivalen AC Mailand um die Tabellenspitze in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag erlitten.

Im Topspiel des 17. Spieltages gab der Tabellenzweite eine 2:1-Führung noch aus der Hand und kam beim Dritten AS Rom zu einem 2:2 (0:1). Nach dem 1:0 für die Römer durch Lorenzo Pellegrini (17.) hatten Milan Skriniar (56.) und der ehemalige Dortmunder Profi Achraf Hakimi (63.) die Partie vorübergehend zugunsten der Gäste gedreht. Doch Gianluca Mancini (86.) sorgte kurz vor Schluss für das 2:2 für AS.

Inter hat als Zweiter in der Serie A nun drei Punkte Rückstand auf die AC Mailand, die am Samstag den FC Turin mit 2:0 (2:0) bezwungen hatte. As Rom liegt weitere drei Zähler hinter Inter auf dem dritten Platz.

