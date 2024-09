Fußball: Premier League, England, Manchester United - Tottenham Hotspur, 6. Spieltag, Old Trafford Stadion: Fans jubeln während des Fußballspiels der englischen Premier League zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur. (zu dpa: «Homophobe Gesänge: Tottenham prangert Fan-Verhalten an»)

Fußball: Premier League, England, Manchester United - Tottenham Hotspur, 6. Spieltag, Old Trafford Stadion: Fans jubeln während des Fußballspiels der englischen Premier League zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur. (zu dpa: «Homophobe Gesänge: Tottenham prangert Fan-Verhalten an») Foto: Dave Thompson/DPA

Anzeige

London (dpa). Fußball-Club Tottenham Hotspur hat nach dem 3:0-Auswärtssieg in der englischen Premier League bei Manchester United ein Fehlverhalten einiger seiner Fans eingeräumt. «Der Club ist sich der abscheulichen homophoben Gesänge von Teilen unserer Auswärtsfans im Old Trafford heute bewusst. Das ist einfach inakzeptabel, äußerst beleidigend und kein Weg, Unterstützung für das Team zu zeigen», schrieb der Erstligist aus London in einer Stellungnahme zu den Vorfällen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Der Club werde eng mit der Polizei und Ordnern zusammenarbeiten, um die Übeltäter zu identifizieren, und «strengste Maßnahmen» ergreifen, hieß es in dem Statement weiter. Der Verein teilte zudem mit, die Arbeit mit dem LGBTQ+-Fanverband Proud Lilywhites fortsetzen zu wollen. «Wir sind zu Recht stolz auf unsere großartige und loyale Unterstützung, zu Hause und auswärts. Wir alle haben jedoch die Verantwortung, als Botschafter von Tottenham Hotspur zu handeln, und Diskriminierung jeglicher Art hat in unserem Club keinen Platz.»