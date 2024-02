Hodgson-Rücktritt: Glasner neuer Trainer bei Crystal Palace

Der ehemalige Frankfurt-Coach Oliver Glasner ist neuer Trainer bei Crystal Palace. Der Österreicher übernimmt das Amt von Roy Hodgson, der zuvor seinen Rücktritt erklärt hat. In Everton gibt es einen Punkt.

London (dpa). Noch ohne den neuen Chefcoach Oliver Glasner auf der Trainerbank hat Crystal Palace in der Premier League beim FC Everton einen Punkt geholt.

Beim 1:1 (0:0) erzielte Jordan Ayew (66. Minute) das Führungstor für die abstiegsgefährdeten Gäste. Amadou Onana (84.) sorgte für den Ausgleich. Crystal Palace wurde in Everton noch vom bisherigen Hodgson-Assistenten Patrick McCarthy betreut.

Glasner wird neuer Trainer

Der frühere Frankfurt-Trainer Glasner, der wenige Stunden vor dem Spiel gegen Everton als neuer Trainer des englischen Fußball-Clubs Crystal Palace ernannt worden war, saß auf der Tribüne. Zuvor war der bisherige Trainer Roy Hodgson von seinem Amt zurückgetreten. Britische Medien hatten bereits vergangene Woche über ein bevorstehendes Engagement Glasners berichtet.

Der 49-Jährige, der mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewonnen hatte und seit der Trennung im Sommer 2023 vereinslos war, unterschrieb in Süd-London einen Vertrag bis zum Sommer 2026. «Wo immer Oliver in seiner bisherigen Trainerkarriere hinging, der Erfolg kam schnell», sagte Palace-Boss Steve Parish, «und wir glauben, dass sein Ehrgeiz sowie sein aufregender und offensiver Ansatz perfekt dafür sind, in dieser Premier-League-Saison und darüber hinaus das Beste aus unserem talentierten jungen Kader herauszuholen.»

Hodgson gibt sein Amt ab

Der 76-jährige Hodgson hatte Crystal Palace von 2017 bis 2021 betreut und das Team im März 2023 erneut übernommen, ursprünglich nur als Interimslösung bis zum Sommer. Dann unterschrieb er für eine weitere Saison.

Er verstehe, dass es aufgrund der jüngsten Umstände ratsam sein könnte für den Verein, vorauszuplanen. Er habe daher die Entscheidung getroffen, sein Amt abzugeben, damit der Verein seine Pläne für einen neuen Manager vorantreiben kann, erklärte Hodgson in der Vereinsmitteilung.

Der frühere Nationaltrainer Englands hatte zuletzt gesundheitliche Probleme und musste in der vergangenen Woche während eines Trainings ins Krankenhaus eingeliefert werden. «Der Club kann bestätigen, dass Roy aus dem Krankenhaus entlassen wurde und es ihm gut geht», hieß es am Montag auf der Website von Crystal Palace.