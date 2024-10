Bologna

Fußball

Heftige Regenfälle: Serie-A-Spiel in Bologna abgesagt

Von dpa

i Ein Essenlieferant steht mit seinem Fahrrad in einer überschwemmten Straße. (zu dpa: «Heftige Regenfälle: Serie-A-Spiel in Bologna abgesagt») Foto: Michele Nucci/DPA

Seit Tagen sorgt heftiger Regen in Italien für große Probleme. Besonders betroffen ist Bologna. Dort wird am Samstag in der Serie A nicht gespielt.