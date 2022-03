London

Premier League

Havertz rettet FC Chelsea späten Heimsieg gegen Newcastle

Kai Havertz hat dem in Turbulenzen steckenden FC Chelsea mit einem späten Tor noch einen Heimsieg in der Premier League beschert. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der 89. Minute zum hart erarbeiteten 1:0 (0:0) gegen Newcastle United.