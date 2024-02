Premier League

Haaland trifft erneut: City dicht hinter Liverpool

Manchester City ist in der Premier League dank Erling Haaland dicht an Tabellenführer FC Liverpool herangerückt. Der ehemalige BVB-Stürmer sorgte in der 71. Minute für den 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Brentford.