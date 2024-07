Haaland: Schwer, in 70 Spielen immer Topleistung zu zeigen

Anzeige

New York (dpa). Manchester-City-Profi Erling Haaland hat angesichts des vollen Terminkalenders im Spitzenfußball Verständnis dafür, dass manche Topspieler bei der EM in Deutschland nur durchwachsene Leistungen gezeigt haben. «Wir alle haben auch bei der EM gesehen, wie müde die Leute generell waren», sagte der frühere Stürmerstar von Borussia Dortmund während der US-Tour seines Vereins in New York.



Haaland sieht es an den Gesichtern



Es sei schwierig, immer voll da zu sein, wenn man über 70 Spiele im Jahr bestreiten müsse. «Man konnte das Niveau sehen, man konnte selbst an den Gesichtern der Leute ablesen, wie müde sie vom Fußball waren, wenn man das so sagen kann.»

Weil einige Spieler nicht viel Urlaub bekommen werden, werde es in der kommenden Saison ähnlich sein, vermutete Haaland. Der 24 Jahre alte Norweger selbst hatte im Sommer einige Wochen frei, nachdem sich sein Land nicht für die EM qualifizieren konnte.