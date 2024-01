Premier League

Manchester

Haaland nach Verletzung vor Rückkehr bei Manchester City

Erling Haaland steht nach fast zweimonatiger Verletzungspause vor der Rückkehr in den Kader von Manchester City. Trainer Pep Guardiola kündigte am Dienstag an, dass der 23 Jahre alte Norweger für das Premier-League-Heimspiel an diesem Mittwoch gegen den FC Burnley wieder zur Verfügung steht.