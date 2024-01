Guinea mit Guirassy im Viertelfinale des Afrika-Cups

Steht mit der guineischen Mannschaft im Viertelfinale: Serhou Yadaly Guirassy. Foto: Kim Price/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Abidjan (dpa). Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat mit Guinea das Viertelfinale beim Afrika-Cup erreicht.

Die Westafrikaner setzten sich im Achtelfinale am Sonntag gegen Äquatorialguinea dank eines Treffers von Mohamed Bayo in der achten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) durch. Guirassy, der erst im Laufe der Gruppenphase nach überstandener Oberschenkelverletzung sein Comeback gegeben hatte, wurde in der 60. Minute eingewechselt.

Guinea spielte fast die gesamte zweite Halbzeit lang in Überzahl, nachdem Federico Bikoro nach einem groben Foulspiel die Rote Karte gesehen hatte (55.). Das Guirassy-Team spielt am kommenden Samstag gegen den Sieger der Achtelfinalpartie zwischen Ägypten und Kongo um den Halbfinal-Einzug.