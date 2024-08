Anzeige

Manchester/Brighton (dpa) – Ilkay Gündogan hat nur einen Tag nach seiner Rückkehr zu Manchester City sein Comeback in der englischen Premier League gegeben. Der ehemalige Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde im Heimspiel gegen Aufsteiger Ipswich Town in der 71. Minute beim Stand von 3:1 für Jeremy Doku eingewechselt und von den Fans mit stehend dargebrachtem Applaus begrüßt. Der 33-jährige Mittelfeldspieler war erst am Freitag nach nur einem Jahr beim FC Barcelona zum englischen Meister zurückgekehrt.

Überragender Spieler beim 4:1 (3:1)-Sieg gegen den Neuling war Erling Haaland mit einem Dreierpack. Der Norweger traf zuerst in der 12. Minute per Foulelfmeter sowie in der 16. und zum Abschluss in der 88. Minute. Den vierten Treffer erzielte Kevin de Bruyne (14.), nachdem Man City überraschend in der 7. Minute durch Sammie Szmodics in Rückstand geraten war.

West Ham United gewinnt mit Joker Füllkrug

Fußball: Premier League, England, Manchester City – Ipswich Town, 2. Spieltag: Ilkay Gündogan von Manchester City während des Spiels im Etihad-Stadion. (zu dpa: «Gündogan gibt Comeback bei Man City – Hürzeler feiert Sieg») Foto: Peter Byrne/DPA

Mit einer indirekten Torbeteiligung von Niclas Füllkrug kam West Ham United zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg bei Crystal Palace, das vom früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner betreut wird. Auswahl-Stürmer Füllkrug, der in der 63. Minute von der Bank kam, sorgte für den nötigen Raum für das 2:0 durch Jarrod Bowen. In der Nachspielzeit ließ der 31-Jährige die Chance für seinen Premieren-Treffer in der Premier League aus.

Trainer Hürzeler mit gelungenem Heim-Debüt

Fußball: Premier League, England, Brighton & Hove Albion – Manchester United, 2. Spieltag, Amex Stadion, Trainer Fabian Hürzeler (r) von Brighton & Hove Albion begrüßt Manchesters Trainer Erik ten Hag vor dem Spiel. (zu dpa: «Gündogan gibt Comeback bei Man City – Hürzeler feiert Sieg») Foto: Gareth Fuller/DPA

Zuvor hatte Fabian Hürzeler auch bei seinem Heimdebüt als Trainer von Brighton & Hove Albion einen Sieg feiern können. Der englische Fußball-Erstligist siegte gegen Manchester United durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:0). Der frühere Coach von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli ist damit mit zwei Siegen in die neue Premier-League-Saison gestartet. Zum Auftakt beim FC Everton hatte Hürzelers Team mit 3:0 gewonnen.

Im heimischen Stadion trafen für die Seagulls Ex-United-Stürmer Danny Welbeck (32. Minute) und João Pedro (90.+5). Die von Erik ten Hag trainierten Gäste hatten in der 60. Minute durch Amad Diallo ausgeglichen. Zwei weitere vermeintliche United-Tore wurden wegen Abseitspositionen nicht anerkannt.