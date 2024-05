Guardiola über Klopp: «Ich werde ihn sehr vermissen»

Sie lieferten sich heiße Titel-Duelle, nicht selten gerieten sie dabei an der Seitenlinie aneinander. Doch der Respekt von Pep Guardiola gegenüber Jürgen Klopp ist riesig.

ARCHIV - Klopp (l) und Guardiola hatten sich in den vergangenen Jahren teils spektakuläre Duelle geliefert. Foto: Jon Super/AP/dpa

Manchester (dpa). Meistercoach Pep Guardiola von Manchester City bedauert den Abschied von Trainerkollege Jürgen Klopp beim FC Liverpool. «Ich werde ihn sehr vermissen», sagte Guardiola nach dem 3:1 gegen West Ham United, mit dem sein Team den Meistertitel im Fernduell mit dem FC Arsenal perfekt machte: «Jürgen war ein wirklich großer Teil in meinem Leben. Er hat mich auf dieses Trainer-Level gebracht. Ich denke, wir respektieren uns enorm.» Klopp verabschiedete sich mit einem 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers nach knapp neun Jahren als Trainer beim FC Liverpool.

Klopp und Guardiola hatten sich in den vergangenen Jahren in der englischen Premier League teils spektakuläre Duelle geliefert – auch emotional an der Seitenlinie. Ende Januar hatte Guardiola daher scherzhaft gesagt: «Ich werde besser schlafen, wenn Klopp weg ist. Die Spiele, die wir gegen Liverpool gespielt haben, waren fast wie ein Albtraum.»