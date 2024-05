Graz

Fußball

Graz löst Serienmeister Salzburg ab und gewinnt Double

Von dpa

i Die Dominanz RB Salzburg wurde gebrochen: Graz ist Meister. Foto: Krugfoto/APA/dpa

Sturm Graz hat die Titel-Serie von Red Bull Salzburg beendet und ist erstmals seit 2011 wieder Fußball-Meister in Österreich. Am letzten Spieltag der Meistergruppe in der Bundesliga gewann das Team von Trainer Christian Ilzer sein Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 (0:0).