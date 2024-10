Der Streit um eine steigende Anzahl von Profifußballspielen geht in die nächste Runde. Europäische Ligen und Spielervertreter reichen nun Beschwerde bei einer mächtigen europäischen Institution ein.

Kristoffer Vatshaug (l-r), Exekutivpräsident der Norwegische Spielervereinigung (NISO), Mathieu Moreuil, Direktor für internationale Fußballbeziehungen und EU-Angelegenheiten der English Premier League (EPL), und David Terrier, Präsident der FIFPRO Europe, nehmen an einer Medienkonferenz zum Schutz der Gesundheit der Spieler und zur Sicherung der Nachhaltigkeit der nationalen Ligen im Brüsseler Residenzpalast teil. (zu dpa: ««Genug ist genug» - Beschwerde gegen FIFA-Spielpläne»)

Kristoffer Vatshaug (l-r), Exekutivpräsident der Norwegische Spielervereinigung (NISO), Mathieu Moreuil, Direktor für internationale Fußballbeziehungen und EU-Angelegenheiten der English Premier League (EPL), und David Terrier, Präsident der FIFPRO Europe, nehmen an einer Medienkonferenz zum Schutz der Gesundheit der Spieler und zur Sicherung der Nachhaltigkeit der nationalen Ligen im Brüsseler Residenzpalast teil. (zu dpa: ««Genug ist genug» - Beschwerde gegen FIFA-Spielpläne») Foto: Virginia Mayo/DPA

Anzeige

Brüssel (dpa) – Die Ligen-Vereinigung European Leagues und die Spielergewerkschaft Fifpro beschweren sich offiziell bei der EU-Kommission unter anderem über die von der FIFA ausgebaute Club-WM. Zu viele Spiele setzten die Gesundheit der Fußballprofis aufs Spiel und bedrohten wichtige nationale Wettbewerbe, teilten die beiden Organisationen mit. Man habe versucht, mit der FIFA über die Probleme zu sprechen, aber der Weltverband habe sich geweigert zuzuhören. Die FIFA habe ihre mächtige Stellung ausgenutzt, so Fifpro und die European Leagues.

Der Weltverband hatte bereits in der Vergangenheit die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. «Der aktuelle Kalender wurde vom FIFA-Rat, der sich aus Vertretern aller Kontinente, einschließlich Europa, zusammensetzt, nach einer umfassenden und umfassenden Konsultation, an der auch Fifpro und Ligagremien teilnahmen, einstimmig genehmigt», hieß es in einer Reaktion auf die Ankündigung im Juni.

Mathieu Moreuil, Direktor für internationale Fußballbeziehungen und EU-Angelegenheiten der English Premier League (EPL), und David Terrier, Präsident der FIFPRO Europe, Javier Tebas, Präsident der LaLiga, und Umberto Calcagno, Mitglied des Italienischen Fußballverbands (AIC), nehmen an einer Medienkonferenz zum Schutz der Gesundheit der Spieler und zur Sicherung der Nachhaltigkeit der nationalen Ligen im Brüsseler Residenzpalast teil. (zu dpa: ««Genug ist genug» – Beschwerde gegen FIFA-Spielpläne») Foto: Virginia Mayo/DPA

Die FIFA müsse im Gegensatz zu «manchen Ligen in Europa» die Gesamtinteressen wahren. Dazu gehöre auch «der Schutz der Spieler, auf allen Ebenen».

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, man habe die Beschwerde erhalten und werde sie prüfen. Wie lange dies dauern werde, teilte die Kommission nicht mit. Eine Frist, bis wann eine Entscheidung getroffen werden muss, gibt es nicht. Auch die Beschwerdeführer äußerten keine Erwartungen, wie lange der Prozess dauern werde.

«Wir können es nicht mehr ertragen»

Hintergrund des Konflikts ist eine steigende Anzahl von Spielen auf den höchsten Ebenen des Fußballs. In den USA etwa spielen 2025 insgesamt 32 Vereine, darunter der FC Bayern und Borussia Dortmund, um den Titel bei der Club-WM. Bislang war die Club-WM als Mini-Turnier mit sieben Mannschaften am Jahresende oder -anfang ausgerichtet worden. Zusätzliche Spiele sollen auch zu zusätzlichen Einnahmen führen.

Mehr Spiele kommen unter anderem auch dadurch zustande, dass im reformierten Europapokal der Europäischen Fußball-Union UEFA viele Begegnungen hinzukommen und allein in der Champions League 189 Partien gespielt werden sollen, 64 mehr als in der vergangenen Saison. «Genug ist genug, wir können es nicht mehr ertragen», sagte Mathieu Moreuil von der englischen Premier League mit Blick auf die allgemeine Lage.

Ligen und Gewerkschaften hoffen auf mehr Mitsprache

Konkret kritisieren Gewerkschaft und Ligen, dass die FIFA ein Monopol für regulatorische Fragen habe und diese Machtposition ausnutze. Die FIFA könne und habe einseitig Entscheidungen zum internationalen Spielkalender getroffen, ohne dabei etwa die nationalen Ligen nach ihrer Meinung zu fragen. Das Verhalten der FIFA sei ein Lehrbuchbeispiel, missbräuchlichen Verhaltens, sagte der Jurist Alfonso Lamadrid.

Zudem hieß es bei der Vorstellung der Beschwerde, es gehe nicht darum, Geld von der FIFA zu bekommen, sondern um ein besseres Entscheidungsverfahren. Die Regeln des Verbands müssten EU-Recht entsprechen. Wenn die Kommission die Beschwerde als begründet ansehe, könne sie die FIFA verpflichten, Abhilfe zu schaffen.