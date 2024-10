Der deutsche Torwart Sepp Maier springt in die falsche Ecke\ Das erste Tor im Finale der Fußballweltmeisterschaft am 7. Juli 1974 im Münchener Olympiastadion fiel durch Foul-Elfmeter, von Johan Neeskens verwandelt, für die Niederlande. Der Gastgeber BRD gewann jedoch am Ende mit 2\1 Toren und wurde damit zum zweiten Mal nach 1954 Fußballweltmeister. (zu dpa: «Fußballwelt trauert um Johan Neeskens») Foto: picture-alliance/DPA