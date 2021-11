Fußballer kollabiert: Zweitligaspiel in Norwegen abgebrochen

Der isländische Fußballprofi Emil Pálsson ist bei einem Zweitligaspiel in Norwegen kollabiert und ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 28-Jährige brach während der Partie zwischen seinem Club Sogndal IL und Stjørdals/Blink zusammen, wie der norwegische Rundfunksender NRK und die Zeitung „Verdens Gang“ berichteten.

Palsson erlitt nach Angaben seines Vereins einen Herzstillstand, konnte aber wiederbelebt werden. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Das Spiel wurde wegen des Vorfalls in der 12. Minute abgebrochen.

Auf dem Platz wurde der Isländer von Medizinern erstversorgt; beim Abstransport in eine Klinik soll Palsson nach Informationen von „Verdens Gang“ bei Bewusstsein gewesen sein. Der Schiedsrichter bat die Spieler, in die Kabinen zu gehen. Die Zuschauer wurden aufgefordert, sich in die Stadiongänge zurückzuziehen.

