Fußball: Champions League, Borussia Dortmund - Real Madrid, K.o.-Runde, Finale, Wembley Stadion. Madrids Trainer Carlo Ancelotti jubelt mit dem Pokal der UEFA Champions League nach dem Spiel. (zu dpa: «FIFA-Interkontinental-Pokal: Finale mit Real in Katar») Foto: Tom Weller/DPA

München (dpa) – Der erste Sieger des neuen FIFA-Interkontinental-Pokals wird kurz vor Weihnachten in Katar ermittelt. Am 18. Dezember – genau zwei Jahre nach dem WM-Finale – kämpft Champions-League-Sieger Real Madrid in Doha im Endspiel um die Trophäe.

Der Gegner wird zuvor in vier Spielen unter den Kontinentalmeistern aus Asien, Ozeanien, Afrika, Nord- und Südamerika ermittelt. Das erste dieser K.o.-Duelle steigt bereits an diesem Sonntag, wie der Weltverband FIFA nach einem Beschluss seines Ratsausschusses mitteilte.

In den vergangenen Jahren hatte es noch eine Club-WM unter den Kontinental-Champions gegeben; der Champions-League-Sieger musste da stets im Halbfinale ran. Die neue Club-WM findet im nächsten Sommer in den USA als größeres Turnier mit 32 Mannschaften statt.