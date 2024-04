Istanbul

Süper Lig

Fenerbahce hält sich Austritt aus Liga offen

Von dpa

i ARCHIV - Trabzonspor-Fans hatten nach dem 2:3 gegen Fenerbahce den Platz gestürmt und Spieler sowie Trainer des Gegners angegriffen. Foto: Huseyin Yavuz/DIA-Imagas via AP/dpa

Nach den Fan-Attacken in der türkischen Süper Lig zieht der Istanbuler Club Fenerbahce weiterhin einen Austritt aus der Liga in Betracht. Eine Entscheidung darüber solle auf einer Generalversammlung des Vereins in drei Monaten getroffen werden, sagte Fenerbahce-Präsident Ali Koc nach einer außerordentlichen Sitzung laut der Nachrichtenagentur Anadolu.