FC Watford holt Leicesters früheren Meistermacher Ranieri

Wie der Club auf seiner Website bekannt gab, unterschrieb Ranieri einen Zweijahresvertrag an der Vicarage Road. Der 69-Jährige hat in der Premiere League bereits reichlich Erfahrung. Er trainierte den FC Chelsea, Leicester City und den FC Fulham.

Mit Leicester gewann der einstige Abwehrspieler in der Saison 2015/16 sensationell die englische Meisterschaft. Bis zum Sommer war der gebürtige Römer, der in 35 Jahren bereits 20 Vereine in Europa betreut hat, Trainer beim Serie-A-Club Sampdoria Genua.

