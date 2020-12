FC Liverpool dreht das Spiel: Sieg gegen Sheffield United

Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 23:02 Uhr

Der englische Fußballmeister FC Liverpool bleibt in der Premier League dem Tabellenführer FC Everton auf den Fersen.

Nach zwei sieglosen Liga-Partien drehte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ihr Heimspiel gegen Sheffield United und gewann verdient mit 2:1 (1:1). Durch den Erfolg zogen die Reds zumindest bis Sonntag nach Punkten mit dem Lokalrivalen Everton gleich.

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (41. Minute) und Neuzugang Diogo Jota (64.), der im September von den Wolverhampton Wanderers nach Liverpool gewechselt war, sorgten in Anfield am sechsten Spieltag für den vierten Saisonsieg der Reds. Zuvor hatte Sander Berge (13.) die Gäste aus Sheffield mit einem Foulelfmeter in Führung gebracht.

Etwas Pech hatte Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah, dessen schöner Treffer in der 62. Minute wegen einer Abseitsposition vom Videoschiedsrichter aberkannt wurde. Salah hatte den Ball mit dem linken Fuß in der Luft angenommen und dann ebenfalls mit links ins Tor geschossen. In der Schlussphase der Partie hatte der Ägypter die Entscheidung auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten.

Während Keeper Alisson nach Verletzungspause ins Tor zurückkehrte, musste Liverpool auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten. Wegen einer Bänderverletzung, die van Dijk in der Vorwoche im Lokalderby beim FC Everton (2:2) erlitten hatte, muss sich der Verteidiger einer Operation unterziehen und wird lange ausfallen.

Everton mit dem früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti tritt am Sonntag beim FC Southampton an.

