FC Barcelona lässt weitere Punkte: Remis in Valencia

Das Remis dürfte für den Meister zu wenig sein. Girona und Real können Barça am Sonntag und Montag noch weiter abhängen.

Valencias Hugo Guillamon (3.v.l) dreht nach dem Tor zum 1:1-Ausgleich zum Torjubel ab. Foto: Alberto Saiz/AP/dpa

Valencia (dpa). Der FC Barcelona droht den Kontakt zur Spitze der spanischen Primera División zu verlieren. Die Mannschaft um den deutschen Auswahl-Kapitän Ilkay Gündogan kam nicht über ein 1:1 (0:0) beim FC Valencia hinaus.

Mit 35 Punkten verbesserten sich die Katalanen zwar vorbei am Atlético Madrid (34) auf Rang drei nach dessen 0:2-Niederlage bei Athletic Bilbao. Überraschungsspitzenreiter FC Girona (41) und Erzrivale Real Madrid (39) können ihren Vorsprung davor aber nun noch ausbauen. Girona empfängt am Montagabend Aufsteiger Deportivo Alaves (13.), Real am Sonntagabend den Tabellen-14. FC Villarreal.

In Valencia war Joao Felix in der 55. Minute die Führung gelungen. Hugo Guillamon glich für die Gastgeber eine Viertelstunde später aber aus.