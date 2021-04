Sevilla

Spanien

FC Barcelona gewinnt dank Messi Copa del Rey

Der FC Barcelona sich in Spanien den ersten Fußball-Titel der Saison geholt. Angeführt von Superstar Lionel Messi besiegte der Tabellendritte der Primera Division am Samstag in Sevilla im Finale der Copa del Rey Athletic Bilbao mit 4:0 (0:0).