Falls Rangnick kommt: Bundesliga-Trio auf Milan-Wunschliste

Der neunmalige Europapokalsieger soll das Trio in dem Fall verpflichten wollen, dass Ralf Rangnick in der nächsten Saison neuer Trainer und Sportdirektor in Mailand wird. Das berichtete der italienische TV-Sender Sky Sport.

Der Offensivspieler Rashica kann die Bremer in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verlassen. Sollte Werder aus der Fußball-Bundesliga absteigen, müsste ein interessierter Club laut Sky Sport lediglich eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro für den 23 Jahre alten Nationalspieler des Kosovo zahlen. Zu den Interessenten gehört bereits seit längerer Zeit auch RB Leipzig.

Der Leipziger Verteidiger Upamecano wird ebenfalls von mehreren Clubs wie Milan oder dem FC Arsenal umworben. Der tschechische Angreifer Schick ist vorerst nur von AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen. Die Mailänder wollen dem Bericht zufolge abwarten, ob sich beide Clubs auch über einen endgültigen Wechsel des 24-Jährigen einigen können.

