Archivierter Artikel vom 04.04.2020, 20:46 Uhr

Turin

Juventus-Profi

Ex-Weltmeister Khedira feiert Geburtstag mit sich selbst

Der frühere Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat in der Corona-Krise Geburtstag mit sich selbst gefeiert. Der Fußball-Profi von Juventus Turin veröffentlichte an seinem 33. Geburtstag am Samstag Bilder in den sozialen Netzwerken.