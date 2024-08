Fußball: Champions League, FC Sevilla - Manchester City, Gruppenphase, Gruppe G, 1. Spieltag im Ramon Sanchez Pizjuan: Ilkay Gündogan (r), damals bei Manchester City, steht mit Manchester Citys Cheftrainer Pep Guardiola an der Seitenlinie während des Spiels. Guardiola äußerte sich vor dem EM-Start in einem Interview sehr positiv über seinen Ex-Spieler und früheren DFB-Kapitän. (zu dpa: «Experte: City-Coach Guardiola will Gündogan zurück») Foto: Jose Breton/DPA