Er konnte nichts dafür. In der Nations League trifft der Türke Caglar Söyüncü den Waliser Kieffer Moore unabsichtlich voll im Gesicht.

Anzeige

Wales (dpa). Nach einem unabsichtlichen Tritt des ehemaligen Bundesliga-Profis Caglar Söyüncü ist der Einsatz des walisischen Stürmers Kieffer Moore im nächsten Spiel der Nations League offen. Der 32 Jahre alte Angreifer war am Freitagabend beim 0:0 zwischen den Walisern und den Türken unglücklich verletzt worden.

Auf dem nassen Rasen des Cardiff City Stadiums fiel er nach einer nicht perfekten Ballannahme zu Boden. Als Söyüncü im Lauf über ihn steigen wollte, traf er Moore mit der Sohle des linken Schuhs mit den Stollen im Gesicht. Er hob umgehend entschuldigend den Arm.

Umarmung nach Rückkehr

Fußball: Nations League B, Wales – Türkei, Gruppenphase, Gruppe 4, 1. Spieltag: Der türkische Nationalspieler Caglar Soyuncu umarmt den walisischen Nationalspieler Kieffer Moore, nachdem er versehentlich mit seinem Fuß auf dessen Gesicht getreten ist. (zu dpa: «Ex-Freiburger trifft Gegner mit dem Fuß im Gesicht») Foto: Darren Staples/DPA

Moore, der bei Sheffield United in der englischen zweiten Liga spielt und in der Saison 2018/2019 wegen einer Kopfverletzung länger hatte aussetzen müssen, musste mehrere Minuten behandelt und seinem Trainer zufolge auch genäht werden. Moore war er erst kurz vor der Szene eingewechselt worden.

Fußball: Nations League B, Wales – Türkei, Gruppenphase, Gruppe 4, 1. Spieltag: Kieffer Moore aus Wales wird nach einem Zusammenstoß mit dem Türken Caglar Soyuncu medizinisch behandelt. (zu dpa: «Ex-Freiburger trifft Gegner mit dem Fuß im Gesicht») Foto: David Davies/DPA

Coach Craig Bellamy kündigte an, dass der Angreifer vor der Partie in Montenegro am Montag noch einmal genauer untersucht werden soll.

Moore spielte die Partie in Cardiff mit einem Turban zu Ende. Als er zurückkam auf den Platz, umarmte ihn Fenerbahce-Profi Söyüncü, der vom Sommer 2016 an zwei Jahre beim SC Freiburg gespielt hatte.