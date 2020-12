Ex-Bundesligaspieler Renato Sanches mit Corona infiziert

Archivierter Artikel vom 19.07.2020, 14:34 Uhr

Sanches befinde sich in seiner Heimat Portugal und müsse erst zweimal negativ auf das Virus getestet werden, bevor er wieder reisen dürfe, sagte der Trainer des französischen Fußball-Erstligisten OSC Lille, Christophe Galtier, der Sportzeitung „L'Équipe“.

Neben Sanches seien auch Jonathan Bamba und Jonathan Ikoné positiv getestet worden. Beide befinden sich laut Galtier aber in Frankreich und können voraussichtlich früher wieder trainieren. Galtier erinnerte demnach an die Wichtigkeit der Einhaltung der Abstandsregeln. Er beobachte genau, wie sich die Lage in seinem Heimatland entwickle, sagte der Franzose. Frankreich war mit mehr als 30.000 Todesfällen von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen worden.

© dpa-infocom, dpa:200719-99-847655/2