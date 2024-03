Manchester

FA Cup

Erzrivale ärgert Klopp: Man United schlägt Liverpool

Von dpa

i Nach einem 4:3-Sieg nach Verlängerung steht Manchester United im FA-Cup-Halbfinale. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Vier Titel sind für Jürgen Klopp in seiner Abschiedssaison beim FC Liverpool nicht mehr möglich. In einem packenden Pokal-Viertelfinale fällt die Entscheidung in der letzten Minute.