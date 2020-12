Archivierter Artikel vom 25.04.2020, 15:22 Uhr

Warschau

Zunächst mit Geisterspielen

Erstliga-Spiele in Polen sollen Ende Mai wieder starten

Polens Ekstraklasa soll die Fußball-Saison am 29. Mai fortsetzen. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau an.