Erster Corona-Fall in Österreichs 1. Fußball-Liga

Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 20:22 Uhr

In der österreichischen Fußball-Bundesliga ist erstmals ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Profi des Erstligisten TSV Hartberg zeige keine Symptome, gab der Verein aus der Steiermark bekannt. Die gesamte Mannschaft wurde zunächst in Quarantäne geschickt.

Ergebnisse der Corona-Tests der anderen Spieler, die nach der Diagnose am Dienstag getestet wurden, sollen am Mittwoch vorliegen, ein weiterer Test soll am Freitag folgen. Alle Spieler, die dann erneut negativ getestet würden, blieben weiterhin spielberechtigt, da die Quarantäne für Training und Spiele beendet werden dürfe, hieß es.

Unterdessen verschärft die österreichische 2. Liga aufgrund von positiven Corona-Tests bei drei Spielern des Fußball-Zweitligisten Kapfenberger SV die Aufsicht. Rückwirkend mit Wiederbeginn der Spiele nach der Corona-Pause würden von allen Clubs der 2. Liga Belege für die wöchentlichen Tests aller Spieler und des Betreuungsteams verlangt, sagte Liga-Sprecher Michael Eisner. Dabei gehe es um unter anderem um Rechnungen und Laborbefunde.

In Österreich war Anfang Juni der Spielbetrieb mit Geisterspielen in der 1. und 2. Liga wieder aufgenommen worden. Über die behördlichen Vorgaben hinaus hatten sich die Clubs selbst verpflichtet, deutlich mehr zu testen. Ein Spieler des Kapfenberger SV war am vergangenen Freitag positiv getestet worden. Beim sofortigen Check der gesamten Mannschaft fielen zwei weitere Spieler durch eine geringe Viruslast auf.

Die Liga hat inzwischen ein Verfahren wegen „Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung“ gegen den Kapfenberger SV eingeleitet. Das Spiel des Tabellenletzten gegen Wacker Innsbruck wurde auf den 14. Juli verlegt. Insgesamt sind in der 2. Liga noch vier Spieltage zu absolvieren.

