Birmingham

Premier League

Erneuter Werner-Treffer bei Tottenhams 4:0 bei Aston Villa

Von dpa

i Tottenhams Timo Werner traf beim Sieg gegen Aston Villa zum Endstand. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Fußball-Nationalspieler Timo Werner kommt bei den Tottenham Hotspur immer besser in Schwung. Beim klaren 4:0 (0:0) in der englischen Premier League bei Champions-League-Konkurrent Aston Villa traf der Angreifer in der Nachspielzeit zum Endstand.