Warschau (dpa). Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat gleich in seinem ersten Pflichtspiel für Real Madrid sein erstes Tor und den ersten Titel mit den Königlichen gefeiert. Der Champions-League-Sieger sicherte sich in Warschau im ersten Spiel nach dem Karriereende von Toni Kroos mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den italienischen Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo den UEFA-Supercup. Fede Valverde (59. Minute) und Mbappé (68.) waren die Matchwinner für das Team von Real-Trainer Carlo Ancelotti.

Auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger freute sich über den ersten Titelgewinn der Saison. Der bislang letzte deutsche UEFA-Supercup-Sieger war 2020 der FC Bayern.

Fußball: UEFA-Super Cup, Real Madrid – Atalanta Bergamo: Kylian Mbappe von Real Madrid jubelt nach seinem Treffer zum 2:0. (zu dpa: «Erfolgreiches Mbappé-Debüt: Real holt UEFA-Supercup-Trophäe») Foto: Piotr Nowak/DPA

Der italienische Coach hatte Mbappé gleich für die Real-Startelf nominiert. Der 25-Jährige stürmte gegen Bergamo an der Seite des Brasilianers Vinícius Júnior und dem früheren Dortmunder Jude Bellingham. In seinem ersten Spiel für Real fehlte dem französischen Weltmeister von 2018 aber in der ersten Hälfte noch die Bindung zu seinen neuen Mannschaftskollegen. Viele Aktionen von Mbappé konnten die Abwehrspieler von Atalanta Bergamo im Laufe der Partie entschärfen. Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten.

Nach der Pause dreht Real auf

Die ersten Chancen des Spiels hatten aber die Italiener. In der 25. Minute verhinderte die Latte einen Rückstand von Real. Nach einer Flanke von Bergamos Marten de Roon klärte Reals Eder Militao per Kopf den Ball ans eigene Aluminium. Zwei Minuten später verfehlte ein Schuss von Atalantas Ederson nur knapp das Tor von Real-Keeper Thibaut Courtois. Die erste nennenswerte Chance für die Madrilenen hatte Rodrygo kurz vor der Pause: Sein Schuss aus sieben Metern traf die Latte.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte machte Bergamo Druck. Nach einem Kopfball von Mario Pasalic (47.) parierte Courtois glänzend. Danach drehte Real auf. Valverde, der mit der ehemaligen Rückennummer 8 von Kroos spielte, drückte nach Vorarbeit von Vinícius Júnior den Ball aus zwei Metern zur Führung über die Linie. In 68. Minute kam dann der große Auftritt von Mbappé. Bellingham bereitete auf der linken Seite mit einem herrlichen Pass den Premierentreffer des Franzosen vor. Aus kurzer Distanz ließ er Bergamos Torwart Juan Musso keine Chance. In der 83. wurde der Real-Neuzugang unter großem Jubel der Fans ausgewechselt.

Mbappé war vor knapp einen Monat bei den Königlichen vorgestellt worden. Er kam ablösefrei von Paris Saint-Germain und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Mit dem Weltmeister von 2018 verbinden die Fans des Champions-League-Siegers die Hoffnung auf eine titelreiche Zukunft. Bei der US-Tour von Real Madrid zur Vorbereitung auf die neue Saison hatte Mbappé wegen seines Urlaubs nach der EM im Sommer in Deutschland noch gefehlt.