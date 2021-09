Der 50-Jährige hatte den in Birmingham geborenen Sawyers, der für die Nationalmannschaft von St. Kitts und Nevis spielt, in einer Facebook-Gruppe verunglimpft. Neben der Haftstrafe muss der Verurteilte 500 Pfund (ca. 580 Euro) an Sawyers und die Prozesskosten in gleicher Höhe bezahlen. Außerdem belegte ihn West Brom mit einem lebenslangen Stadionverbot.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-427172/2