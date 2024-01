Elfenbeinküste siegt zum Afrika-Cup-Start

Gastgeber Elfenbeinküste ist mit einem Sieg gegen Guinea-Bissau in den Afrika-Cup gestartet. Foto: Kim Price/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Abidjan (dpa). Gastgeber Elfenbeinküste ist ohne den angeschlagenen Dortmunder Sébastien Haller mit einem Sieg in den Afrika-Cup gestartet. Die Mannschaft von Trainer Jean-Louis Gasset setzte sich im Eröffnungsspiel in Abidjan mit 2:0 (1:0) gegen Guinea-Bissau durch.

BVB-Profi Haller fehlte im Kader der Gastgeber, der Leverkusener Odilon Kossounou saß 90 Minuten auf der Bank. Seko Fofana hatte der Elfenbeinküste mit seinem frühen Treffer einen Traumstart in das Fußball-Kontinental-Turnier beschert (4. Minute), der in Stuttgart geborene Jean-Philippe Krasso erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0 (58.). Weitere Gegner der beiden Teams in der Gruppe A sind Nigeria und Äquatorialguinea.

Zu den Favoriten der 34. Auflage des Afrika-Cups werden vor allem Titelverteidiger Senegal und Endspielgegner Ägypten gerechnet, aber auch Marokko als Halbfinalist der WM Ende 2022 in Katar. Die Bundesliga ist mit insgesamt 20 Profis vertreten, darunter dem zuletzt angeschlagenen Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Für ihn geht es am Montag mit Guinea gegen Kamerun los.